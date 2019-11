Brugse Poort in de ban van lief briefje Sabine Van Damme

18 november 2019

10u20 0 Gent In de Brugse Poort is in enkele brievenbussen een leuk kaartje gedropt. Er staat een handgeschreven compliment op: ‘you’re perfect’. Maar wie heeft de briefjes geschreven?

Op Facebook is een zoekactie gestart naar de schrijver van de briefjes. ‘You’re perfect’, staat er, met een hartje. En dan kleiner: ‘je bent perfect. Een compliment doet deugd.’ Buurtwerker Therry Robesyn postte het kaartje op Facebook, met de vraag of iemand weet wie het geschreven heeft. Die oproep wordt intussen vlotjes gedeeld. Sommige mensen reageren dat de ontvangers gewoon blij moeten zijn, zonder te weten van wie het leuke briefje komt. Anderen zijn even nieuwsgierig als de ontvangers zelf, en speuren mee naar de vriendelijke complimentenstrooier. Hoeveel complimentjes er zijn verdeeld is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat iemand alvast de dag van vele andere mensen heeft opgevrolijkt. Want zelfs bij wie het briefje alleen op de sociale media ziet, tovert het heel waarschijnlijk een spontane glimlach op het gezicht.