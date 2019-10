Brugse modezaak opent tweede winkel in Gentse Nederkouter Yannick De Spiegeleir

16 oktober 2019

16u38 0 Gent De Nederkouter heeft er binnenkort een nieuw shopadresje bij. Op vrijdag 18 oktober opent de Brugse modezaak MAIS OUI er haar tweede winkel.

Zussen Emmanuelle en Charlotte Behets startten drie jaar geleden MAIS OUI op in Brugge, een boetiek met Europese merken en lifestyle accessoires.

“In die drie jaar tijd ondervonden we dat we regelmatig mensen uit Gent en Oost-Vlaanderen over de vloer kregen of via de webshop bestelden.” Door een tweede vestiging op te starten wil MAIS OUI daar een antwoord op bieden met een meer centrale ligging. “We zijn ervan overtuigd dat MAIS OUI ook in Gent een meerwaarde kan betekenen.”

“Onze merken zijn een fijne mix, heel persoonlijk uitgekozen omdat we steeds uitgaan van onze eigen stijl en leefwereld. Centraal staat de zelfbewuste vrouw, elegant en toch een tikkeltje rock ‘n roll”. Bij de selectie van hun merken hebben Emmanuelle & Charlotte veel aandacht voor kwalitatieve materialen, mooie afwerkingen en duurzaamheid.

The Box

Gent is alvast geen onontgonnen terrein voor Emmanuelle & Charlotte. In de maand juni betrokken de zussen als eerste de nieuwe Gentse The Box 2.0, die ook in de Nederkouter gevestigd is. “Voor ons was dit een uitgelezen kans om te testen of MAIS OUI ook in Gent zou kunnen aanslaan.”

The Box Vlaanderen wil namelijk startende en bestaande ondernemers een ruimte bieden om een product of een concept uit te testen.

“We waren meteen verkocht aan de Nederkouter en hielden de straat nauwlettend in het oog. Toen we vernamen dat er een eindje verderop een pand vrij kwam, hebben we geen seconde getwijfeld.”

Deze maand viert MAIS OUI bovendien haar derde verjaardag. Voor die gelegenheid lanceerde MAIS OUI een exclusieve t-shirt. Per verkochte t-shirt gaat er 10€ naar Kom op tegen Kanker.

Tijdens het openingsweekend is MAIS OUI Gent op vrijdag open van 14u tot 22u. Op zaterdag is de winkel open van 10.30 tot 18 uur.