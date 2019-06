Bruggen al meer dan 20 jaar op lijst voor dringend onderhoud : viaduct E17 Gentbrugge wordt aangepakt, Volkershouw E40 gaat tegen de vlakte Didier Verbaere

10 juni 2019

16u53 0 Gent Veertig bruggen in Vlaanderen staan op de Lijst van Prioritaire Kunstwerken die dringend hersteld of vervangen moeten worden door de Vlaamse Overheid om de veiligheid te garanderen. Vijf van die bruggen staan al meer dan twintig jaar op die lijst, waaronder de brug over de E40 aan Volkershouw in Wetteren, het slingerviaduct over de E40 in Zwijnaarde en het viaduct van de E17 in Gentbrugge.

Uit cijfers die VTM Nieuws kon inkijken, blijkt dat die lijst in een jaar tijd heel wat langer is geworden. Vijf van de veertig bruggen staan zelfs al meer dan twintig jaar op de lijst. Het Vlaams Gewest beheert 2.618 bruggen, tunnels en duikers met een overspanning groter dan 5 meter. De overgrote meerderheid daarvan is in goede staat en bruggen gaan normaal 70 tot 80 jaar mee.

“Maar 40 van die oude bruggen vertonen ernstige slijtage aan stalen of betonnen constructies en dringend aan herstelling of vervanging toe. Die ‘brokkelbruggen’ staan op de zogenoemde Lijst van de Prioritaire Kunstwerken”, zegt Maarten Matienko, woordvoerder van mobiliteitsorganisatie VAB. In 2018 stonden slechts 30 bruggen op die lijst.

Het viaduct van de E17 in Gentbrugge kreeg de twijfelachtige eer om opgenomen te worden. De buurt klaagt er al jaren over de lawaaihinder die de combinatie van verkeer en slecht aansluitende betonvakken er veroorzaken. In december hing het Agentschap Wegen en Verkeer reeds preventief netten onder de brug. En in januari ging de parking eronder dicht omdat brokstukken naar beneden donderden. Een steen doorboorde toen zelfs de ruit van een lijnbus. Volgend jaar komt er een groot structureel onderhoud in afwachting van een definitieve beslissing over de toekomst van het viaduct.

Brug Volkershouw dicht voor auto’s

De commissie van Beheer van de Kunstwerken volgt de hele zaak op en deelt de probleembruggen in twee categorieën in volgens hoogdringendheid van de aanpak. Maar dat gaat dan over periodes van tien jaar en langer. Vijf van die veertig bruggen prijken al twintig jaar op de probleemlijst. Die liggen in Gent, Wetteren en Zwijnaarde. Het zijn vijf betonnen bruggen die allemaal gelinkt zijn aan de E40 zoals de brug aan Volkershouw in Wetteren. Die werd in 2011 afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer. Sindsdien is ze enkel nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft geen plannen om ze herop te bouwen en wil de brug liefst helemaal afbreken.

Oudste van het land

“De bruggen over de E40 behoren tot de oudste van het land en werden gebouwd in de periode van de aanleg van de autostrade. Ze zijn dus versleten. Nadien heeft men daar ook nog eens een extra rijvak op de snelweg tussen geperst waardoor het verkeer gevaarlijk dicht langs de brugpeilers rijdt”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V) van Wetteren.

“We hopen dat er bij een eventuele afbraak een alternatief wordt voorzien voor fietsers en voetgangers want de brug blijft een belangrijke verbinding tussen Westrem en Oosterzele. Sinds een enquête in beide gemeentes, hebben we echter niks meer vernomen van het Agentschap in dit dossier”, zegt burgemeester Pardaen.

Mobiliteitsfonds

VAB pleit voor de oprichting van een mobiliteitsfonds dat moet instaan voor de financiering van de prioritaire investeringen. Dat mobiliteitsfonds wordt gespijsd met de inkomsten van de jaarlijkse verkeersbelastingen, de inschrijvingstaks en het deel van de verkeersboetes dat Vlaanderen ontvangt. Het geld moet dienen voor het structureel onderhoud van de verkeersinfrastructuur, de kwaliteitsverbetering van openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. VAB schat dat er de komende 10 jaar een budget van 15 miljard nodig is om alle verkeersinfrastructuur up-to-date te brengen.