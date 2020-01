Brug over de Watersportbaan zal ‘Annie Vande Wielebrug’ heten, naar de eerste vrouwelijke zeilster die rond de wereld voer Sabine Van Damme

19u14 0 Gent De Watersportbaan krijgt dus een voetgangers- en fietsersbrug die Annie Vande Wielebrug zal heten. Een beetje vreemd, want de Gentse dame in kwestie heette eigenlijk Anna Lannoo.

Ze werd alvast zo geboren in 1922, in Gent. Haar moeder had een bonnetterie in de Langemunt. Anna ging naar het Gentse atheneum en studeerde daarna kunstgeschiedenis aan de UGent. Na haar huwelijk ging ze door het leven als Annie Vande Wiele, en zo werd ze ook bekend. Ze had – net als haar echtgenoot Louis Vande Wiele – een passie voor zeilen. Met het zelfontworpen zeilschip Omoo, naar het gelijknamige boek van Herman Melville, maakte het koppel van 1951 tot 1953 een reis rond de wereld. Annie was de eerste vrouw die een dergelijke reis met een zeilboot ondernam. Ze schreef ook verschillende reisdagboeken, en het verslag van de wereldreis, ‘Pénélope était du voyage’ (1954), wordt beschouwd als een klassieker in het genre. Annie was lid van de Gentse Royal Sailing Club. In de jaren 60 was ze secretaris van de club in de uitvalsbasis aan de Korenlei. Bijdragen van haar hand verschenen regelmatig in het tijdschrift van de club, De Wandelaer. In die periode woonde ze bij haar moeder in Sint-Denijs-Westrem.

De gemeenteraad beslist de brug naar haar te vernoemen, maar het was het productiehuis De Chinezen dat met het voorstel op de proppen kwam. Annie Vande Wiele was één van de namen die genoemd werden in het Canvas-programma ‘Meer Vrouw Op Straat’.