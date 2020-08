Brug aan Keizerspark drie weken afgesloten voor fietsers en voetgangers Jill Dhondt

06 augustus 2020

17u32 2 Gent Door de heraanleg van het Emiel Hullebroeckplein zal de kleine brug van het Keizerspark drie weken lang onbereikbaar zijn voor passanten. De brug is deel van een veelgebruikte fietsas tussen Gentbrugge, de Visserij en het stadscentrum.

Het Keizerspark heeft twee bruggen: de grote geeft uit op de Visserij, de kleine is gelegen aan de grens met Gentbrugge. Die laatste zal de komende weken afgesloten worden voor fietsers en voetgangers omwille van werken. Tussen 10 augustus en eind augustus zullen passanten via de Brusselsesteenweg moeten omfietsen of wandelen.

De heraanleg van het Emiel Hullebroeckplein, waar de kleine brug gelegen is, gebeurt omwille van een verzakking. Bij hevige regenval ontstaat daardoor een grote plas naast en op het pad. Op de signalisatie bij de brug en verderop staat de lezen dat de werken afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Dat wil zeggen dat er bij hevige regen of erg lage temperaturen niet gewerkt kan worden.