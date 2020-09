Bronzen Loreleie zit nu definitief aan brug bij zwembad Van Eyck Wietske Vos

19 september 2020

18u24 13 Gent De in brons gegoten Loreleie heeft zaterdag haar definitieve plek gekregen aan de brug aan zwembad Van Eyck. Het oorspronkelijke rode beeld in polyester van kunstenaar Johan Meirlaen dreigde te verdwijnen, maar werd gered door een actie van buurtbewoners. Op de inhuldiging van de eveneens rood geverfde bronzen versie sprak ook buurtbewoner en oud-gouverneur Herman Balthazar.

De bronzen Loreleie kijkt nu uit over Portus Ganda, gezeten op een houten sokkel naast de zitbankjes op het uitkijkpunt op de brug aan zwembad Van Eyck. De onthulling gebeurde door kunstenaar Johan Meirlaen, die samen met zijn kinderen het beeld ontdeed van het doek en de touwen die het bedekten.

Tijdens de inhuldiging verwees oud-gouverneur Balthazar, die in de Machariuswijk woont, naar het liedje ‘Lorelei’ van Stef Bos. Op de boot De Gentse Barge, die eerder in Portus Ganda was gearriveerd met in haar kielzog een vloot van boten en bootjes van Gentse watersportverenigingen, speelde een muziekgroep ‘Het Leven is mooi’ van Will Tura en andere klassiekers.

Wie de inhuldiging wilde bijwonen, moest zich omwille van corona vooraf melden. Belangstellenden die er niet bij konden zijn, konden het hele gebeuren volgen via een rechtstreekse livestream. Dit maakte het mogelijk voor toeschouwers op de kaaien om de feestrede met hun gsm te beluisteren.

Het verhaal van de Loreleie

Het verhaal van de Gentse Loreleie begint in juli 2014, als de Gentse kunstenaar Johan Meirlaen met een bootje op de Leie richting zwembad Van Eyck peddelt. Aan boord voert hij een door hem gemaakt beeld in polyester mee van een naakt meisje. Vlak voor de dubbele brug tussen de Van Eyckstraat en de Machariuswijk meert hij aan bij een van de staketsels, waar hij het beeld ‘in den duik’ achterlaat. Hij koos voor die plek omdat ze vlakbij de samenvloeiing van de Schelde en de Leie ligt, waar ooit de stad Gent ontstond.

Het geheimzinnige rode meisje kan op veel belangstelling rekenen en krijgt de bijnaam Loreleie, naar de wereldberoemde kleine verleidster aan de oevers van de Rijn. Het beeldje staat er ruim vijf jaar, maar moet dan verdwijnen omdat de staketsels gesloopt worden.

Om de Loreleie definitief te redden, zet een aantal buurtbewoners de actie ‘Red De Loreleie’ op om er een bronzen afgietsel van te laten maken. Het moet een vaste plek krijgen op de uitbouw in het midden van de Van Eyck- en Slachthuisbrug. Streefdatum is 19 september 2020, wat dus gelukt is.

De kosten van de hele operatie werden geraamd op 10.000 euro. De stad Gent verleende een subsidie van 3.000 euro. Verder kreeg de actie steun van Buurtwerk Macharius-Heirnis, de Buren van de Abdij, de Koninklijke Dekenij Dampoortstraat en de buurtcomités Voorhoutkaai en Volmolenstraat.



