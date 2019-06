Bromfietser gewond na aanrijding met vrachtwagen in Gentbrugge Jeffrey Dujardin

20 juni 2019

17u20 0

In Gentbrugge is woensdagmiddag op het kruispunt van de Robert Rinskopfslaan en de Land van Rodelaan een ongeval gebeurd. Daar is een bromfietser aangereden door een vrachtwagen. De vrachtwagen reed in de Land van Rodelaan en wou afslaan. Hij kon de bromfietser niet weer ontwijken. De bromfietser raakte gewond, maar werd buiten levensgevaar overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent.