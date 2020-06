Broeders van Liefde krijgen luxueus bouwproject naast de deur

Erik De Troyer

05 juni 2020

15u35 0 Gent De Gentse Broeders van Liefde krijgen er nieuwe buren bij. Op hun vroegere sportterreinen aan de Ebergist Dedeynestraat worden 22 appartementen en 40 woningen gebouwd.

De Broeders van Liefde zijn een organisatie met in België meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 12 psychiatrische ziekenhuizen en 15 orthopedagogische centra. In Gent hebben ze de scholen Sint-Gregorius in Gentbrugge en Sint-Paulus aan de Ebergist Dedeynestraat, niet ver van de Sterre. Het is op die laatste plek dat er nu gebouwd zal worden. Het project krijgt de naam Hof van Gent en is een ontwerp van het bekende architectenbureau Bontinck. Het was Zabra Real Estate dat de grond van de Broeders kocht om het project te realiseren.

“Het wordt een woonerf op een groen eiland maar toch dicht bij de stad. De verkoop is pas gestart maar er is zeer veel interesse”, zegt Nicolas De Reuck van Immo Da Vinci. “Het project bestaat uit 22 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers en 40 bijna energieneutrale woningen met eigen tuin of terras en een aangelegde gemeenschappelijk tuin voor alle bewoners. Het wordt een kwaliteitsvol project met luxueuze afwerking. De bereikbaarheid is de grote troef met een vlotte bereikbaarheid van de E40, E17, R4 en N60.”

In de eerste helft van 2023 zullen de eerste bewoners er hun intrek nemen.