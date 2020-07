Brocantezaak Jacoba opent de deuren Wietske Vos

12 juli 2020

22u32 4 Gent Sinds dit weekend is Gent een brocantezaak rijker: Jacoba opende de deuren op de hoek van de Struifstraat en de Zwartezustersstraat, vlakbij de Oude Houtlei. De winkel is gespecialiseerd in serviezen, maar heeft ook andere tweedehands hebbedingetjes in de aanbieding.

Petra Goditiabois (55) staat de glunderen in haar kleine maar smaakvolle zaak. Het aanbod van ‘Jacoba Vintage en Brocante’ bestaat vooral uit oude serviezen, onder meer van het gegeerde merk Boch, maar heeft ook kleine meubelen en andere decoratieartikelen in de collectie. “Ik herbekleed ook oude meubelen met bont van oude bontjassen”, vertelt Petra Goditiabois. “Dat is eigenlijk mijn tweede specialiteit, naast serviezen.”

Petra Goditiabois, een bekend gezicht op de prondelmarkt van Sint-Jacobs, liep al lang met het idee rond om een eigen brocantezaak te starten. Een buurvrouw die een juwelenzaak uitbaatte in de Struifstraat, vertelde haar dat ze wilde stoppen. Het idee groeide om die winkel over te nemen. “Toen kwam corona en wilde ik die beslissing op dat moment niet nemen”, vertelt Petra Goditiabois.

“Maar toen werden alle buurtrommelmarkten van deze zomer geannuleerd en mocht ik bij de heropstart van de prondelmarkt van Sint-Jacobs aanvankelijk niet deelnemen, omdat ik geen vaste standplaats had. Toen heb ik de knoop doorgehakt. Inmiddels zijn alle aanbieders weer welkom op Sint-Jacobs, maar nu focus ik op mijn winkel.”

De naam ‘Jacoba’ is een ode aan de bekendste prondelmarkt van Gent. “Ook zit ik vlakbij de Jacobijnenstraat, dus dat is dubbel toepasselijk.”

Passie voor tweedehands

Petra Goditiabois heeft al sinds haar 18de een passie voor tweedehandsspullen. “Ik studeerde in Gent en ontdekte Sint-Jacobs. Ik was direct verkocht.” (lacht) Later werd ze verpleegkundige, een beroep dat ze nog altijd uitoefent: ze werkt deeltijds als diabetesverpleegkundige in een wijkgezondheidscentrum. “Tijdens de lockdown ben ik echter niet blijven werken, omdat onze patiënten door hun diabetes extra risico liepen en dus niet meer kwamen. Ik vond dat wel jammer, want ik had graag meer willen doen om te helpen.”

Voor haar nieuwe project ‘Jacoba’ krijgt Goditiabois hulp van haar dochter Annabel Kindekens (29) voor de communicatie op sociale media, en van pluszoon Joachim Ballaux (28) voor het logo en de grafische vormgeving.

Jacoba Vintage & Brocante, Struifstraat 1, 9000 Gent