Bro Upkot komt na succesverhaal in Brussel ook naar Gent: op kot met bioscoop en fitness

31 mei 2019

07u00 0 Gent Met het concept Upkot verovert projectontwikkelaar Upgrade Estate de Vlaamse markt voor studentenhuisvesting: de studentenkoten van Upkot in onder andere Brussel en Gent zijn erg geliefd bij studenten. Vanaf academiejaar 2020-2021 kunnen Gentse studenten intekenen op het nieuwste woonproject, Bro Upkot. De bewoners kunnen naast een comfortabele studentenkamer ook rekenen op gamerooms, een fitness en een studentencoach. Upgrade Estate bouwt met Upkot de hoogste studententoren van Vlaanderen die ruimte zal bieden aan 311 studenten.

Bro Upkot is de naam van de nieuwste landmark van Gent en vanaf 2020 trekken de eerste studenten er in. Upgrade Estate zet hiermee zijn succesverhaal met Upkot verder in Gent, waar het nu al 1.100 studenten huisvest.

De hoogste studententoren in Vlaanderen krijgt ook een 3D-gevel

Het bureau Archipl Architecten tekende voor Upgrade Estate een statige toren met een wel heel bijzondere 3D-gevel. “De 3D gevel weerspiegelt de omgeving en de dynamiek van de doelgroep”, vertelt Nils Vanhauwaert. “Naast esthetiek werd bij het ontwerpen van de gevel, net als bij de rest van het gebouw trouwens, op en top ingezet op intelligente en duurzame energietoepassingen.” Bro Upkot wordt bovendien 60 meter hoog en zal zo de hoogste studententoren in Vlaanderen zijn. De toren wordt gebouwd aan de R4 in Gent. “Ideaal voor studenten”, zegt Nils. “In het groen en in de buurt van heel wat Gentse campussen.”

In de toren is plaats voor 311 studentenkamers en -studio’s. Daarnaast komen er ook 41 gemeenschappelijke ruimtes en die zijn niet van de minste: één van die ruimtes is een ‘studiecafé’ op de bovenste verdieping van de toren, met panoramisch zicht op de stad Gent, waar studenten samen kunnen blokken. De studenten kunnen ook samenzitten in verschillende chillrooms, een gameroom met virtual reality en een fitnessruimte. Buiten is er een zitarena en een beachvolleybalveld.

Een echte community

De bewoners van Upkot zijn niet uitsluitend bewoners, maar maken ook effectief deel uit van de Upkot-community. Zo worden ze opgedeeld in ‘micro communities’, om een huiselijke sfeer te creëren. Elke kleine gemeenschap krijgt een eigen keuken en zitruimte. Medewerkers met een sociale opleiding gaan tussen de studenten wonen, soms zelfs met hun gezin, en treden op als ‘Upkot-coaches’. Zij kijken of iedereen de afspraken nakomt, maar zijn ook een luisterend oor voor studenten met examenstress. Naast een inwonende Upkot-coach kunnen de studenten ook gebruik maken van de klusdienst Upfix en krijgt hun studentenkamer 3 check-ups per jaar.

De nieuwe norm voor studenten

“Luxekoten? Zo zou ik het niet noemen. De dagen dat studenten tekenden voor een vergeeld kamertje zonder badkamer in een achterbuurt, liggen ver achter ons”, vertelt Nils Vanhauwaert van Upgrade Estate. “Wij bieden koten aan die aangepast zijn aan de noden van de studenten anno 2019. Elke student zou van deze faciliteiten gebruik moeten kunnen maken. Upkot vormt de basis van een onvergetelijke studententijd door de Upkot-community en unieke faciliteiten. De gemeenschappelijke leefruimtes vormen het fundament van de Upkot-community. Studenten kunnen er samen eten, relaxen en studeren. De wachtlijsten met huurders voor de komende academiejaren en onze in-house verhuur- en beheerservice maken van Bro Upkot een zorgeloze investering.”

