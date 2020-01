Britse stad Birmingham wil circulatieplan naar Gents voorbeeld Sabine Van Damme

15u43 6 Gent Het circulatieplan van Filip Watteeuw gaat internationaal. De Britse stad Birmingham wil een gelijkaardig plan, naar Gents model. Zij willen ook meteen een al eerder aangekondigde Lage EmissieZone invoeren.

Op de website Forbes.com wordt uitgelegd dat Birmingham het aantal auto’s in de stad fors wil terugdringen, en dat ze dat willen doen naar Gents model. Ook Birmingham wil het stadscentrum opdelen in sectoren met ‘knips’, en het doorgaand verkeer omleiden langs een ring rond de stad. Er wordt daarbij heel expliciet verwezen naar het in 2017 in Gent ingevoerde model. Vooral op het verhoogde aantal fietsers in Gent – plus 60% sinds het invoeren van het circulatieplan zeggen de officiële cijfers – wordt met bewondering gereageerd. Het circulatieplan van Birgmingham zit nog in een embryonale fase en zal eerst worden voorgelegd aan het grote publiek. Ook daar weten ze nu al dat er massaal veel kritiek van handelaars en automobilisten verwacht mag worden.