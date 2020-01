Brievenbus ontploft in Heiveldstraat: ontmijningsdienst ter plaatse Didier Verbaere

22 januari 2020

13u44 1

De ontmijningsdienst DOVO is momenteel ter plaatse in de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg. De politie heeft de straat afgezet. Volgens de eerste berichten zou daar vannacht een brievenbus zijn ontploft maar verdere info ontbreekt. Het Parket van Oost-Vlaanderen communiceert pas later over de feiten. Later meer.