Brievenbus ontploft in Heiveldstraat door vuurwerk: buren wijzen naar hangjongeren Didier Verbaere

22 januari 2020

13u44 40 Gent Een brievenbus in de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg spatte dinsdagnacht om 2.30 uur uit elkaar. Het Parket van Oost-Vlaanderen voert een onderzoek en ook de ontmijningsdienst Dovo kwam woensdagvoormiddag ter plaatse. De brievenbus werd vernield door een voetzoeker. Buren wijzen met een beschuldigende vinger naar enkele hangjongeren op het plein aan de Quinten Metsijsstraat.

“De betonnen brievenbus, die losstaat van de woning, werd volledig vernield. Een aantal bewoners uit de buurt zouden vannacht omstreeks 2.30 een luide knal gehoord hebben. Ontmijningsdienst DOVO en het labo van de politie kwamen ter plaatse. Uit de eerste vaststellingen van de politie en het onderzoek door DOVO blijkt dat de brievenbus werd beschadigd door het gebruik van pyrotechnisch materiaal (vuurwerk), met name een voetzoeker. De plaats werd inmiddels vrijgegeven”, meldt het Parket van Oost-Vlaanderen.

Niet eerste vandalenstreek

Het ziet ernaar uit dat de bewoner niet persoonlijk wordt geviseerd en zijn brievenbus lukraak als ‘doelwit’ werd gekozen. “De jongste weken worden aan de schoolpoort vaker verhalen verteld over vandalisme in de straat. Het is niet de eerste vernieling”, zegt een buurvrouw. Andere buren wijzen met een beschuldigende vinger naar enkele hangjongeren aan het graspleintje aan de Quinten Metsijsstraat.

“Daar werden al jonge boompjes uitgetrokken en fietsen vernield en vinden we dagelijks lege flessen van sterke drank”, klinkt het. “Maar een ontplofte brievenbus? Dat zijn geen kwajongensstreken meer. Er hadden gewonden kunnen vallen”. De politie geeft geen cijfers vrij van eerdere vandalenstreken. “Het Parket voert het onderzoek uit en staat in voor de communicatie”, aldus Matto Langeraert van de Gentse politie.