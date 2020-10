Brian Vercruysse (RC Gent): “Tegen Dikkelvenne is het altijd een bijzondere wedstrijd” Dominique Lampo

01 oktober 2020

18u09 1 Gent RC Gent is zaterdagavond gastheer voor Dikkelvenne en vooral voor centrale verdediger Brian Vercruysse is dit toch wel een bijzonder duel. De voorbije jaren vooral omdat hij er nog enige tijd woonde, maar nu zorgt de aanwezigheid van schoonbroer Gauthier Willemyns in het andere kamp voor positieve geladenheid.

“Ja, in de familie leeft deze wedstrijd natuurlijk een pak meer dan een andere. In Menen viel Gauthier in, vorige week was hij de basiself en wellicht loop ik hem dit weekend dus tegen het lijf. Ik ben er me van bewust dat het geen makkelijke opdracht wordt. Ik zag Dikkelvenne in de beker tegen Chevetogne aan het werk en ook bij Francs Borains en dit Dikkelvenne heeft zeker kwaliteit in de rangen. Met een 4 op 6 hebben ze hun start ook niet gemist en met wat zin voor overdrijving kan je dit haast een subtopduel noemen.”

Top 5

RC Gent heeft met een 4 op 6 zijn start niet gemist en daarmee veegde het de spons over de jammerlijke uitschakeling in de beker in Blankenberge. “Ja, de ontgoocheling was er toen wel. Enerzijds was er de ontgoocheling dat we wellicht een mooie bekeraffiche door de neus geboord zagen (Blankenberge lootte FC Seraing, leider in 1B) en anderzijds weet je dat je na een wedstrijd van 120 minuten toch wat frisheid mist in de eerste competitiewedstrijd. Ik moet toegeven dat de combinatie tussen het werk en het spelen van drie wedstrijden op een week tijd niet evident was. We voelden wel dat het ons wat aan frisheid ontbrak. Zowel in Ronse als tegen Wetteren was onze tweede helft toch wat minder goed. Maar dat ligt nu achter ons en natuurlijk proberen we zaterdagavond de punten in Oostakker te houden. We zijn al twee jaar op rij goed voor de top vijf en willen dit jaar ook naar de subtop mikken.”

Centraal

In Hamme was Vercruysse vooral een flankverdediger. Intussen is hij in Gent een vaste waarde als centrale verdediger. “Ik voel me goed in die positie en vind dat ik behoorlijk goed aan het seizoen begonnen ben. Werkpunten zijn er als voetballer wel altijd. En Jannes Tant wil sowieso altijd scherpte. Scherpte moet iedereen dit jaar trouwens aan de dag leggen, want de concurrentie is heel erg groot. Als groep gaan we daar zeker ook de vruchten van plukken.”