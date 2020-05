Brent ontwikkelde bolvormige balpen: “Het zou beter zijn dat kinderen leren schrijven met een balpen die hun vingers niet forceert” Jill Dhondt

10 mei 2020

10u49 0 Gent Brent De Meulenaere (23) is student interieurvormgeving, en ontwikkelde een hulpmiddel voor mensen die moeite hebben met schrijven en tekenen. Zijn balvormige Bal-Pen is een zegen voor zij die problemen hebben met fijne motoriek, handkrampen of het aanleren van een juiste schrijfhouding. “Esthetiek is even belangrijk als functionaliteit.”

Een persoon met dyspraxie heeft moeite om bepaalde objecten vast te nemen zoals pennen, die zijn te fijn voor hen. Hierdoor kunnen ze bijna niet schrijven met een gewone stylo of balpen. “Tegenwoordig kan je dat oplossen met een computer, maar om handmatig te schrijven zijn er nog geen alternatieven op de markt”, geeft Brent aan. “Wat zie je dan vaak: een tennisbal met een stylo erdoor. Echter, velen willen daar niet mee schrijven en het is niet zo ergonomisch. Ik wou een hulpmiddel ontwikkelen dat even esthetisch als functioneel is. Na veel testen en gesprekken met ergotherapeuten, kwam ik op een bal met inkepingen waar de vingers kunnen rusten. Een bol is een aangename houding voor je hand, je kan gemakkelijk kracht zetten zonder je te forceren. Hierdoor ervaar je geen krampen of een belemmerd zicht.”

Getest op mensen

Het ontwerp van de Bal-Pen is af. De eerste modellen waren handgemaakt uit hout, met leren inkepingen. In een later stadium schakelde Brent over naar polyamide, een soort plastic. “Het handige daaraan is dat het zacht genoeg is om mee te schrijven, en dat het op maat kan geprint worden. We zullen dus voor elke handpalm een gepersonaliseerde balpen kunnen maken.”

Het finale ontwerp zit momenteel in een testfase. “We werken daarvoor met een standaardmodel voor volwassenen met dyspraxie of veelvoorkomende handkrampen. Later willen we ook pennen op kindermaat ontwikkelen. Een ergotherapeut vertelde me dat tussen de 60 en de 70 procent van de kinderen op een verkeerde manier leert schrijven. Het zou beter zijn dat ze kunnen starten met een balpen die hun vingers niet forceert. Dan kunnen ze telkens versmallen tot ze vlot een gewone balpen kunnen hanteren.”

Machtige maker

Het werk van Brent viel in goede aarde. Hij werd genomineerd voor de Gentrepreneur Awards in de categorie ‘machtige makers’. “Het is steeds een droom van me geweest om een eigen product op de markt te brengen. Ik ben blij dat het geen design lamp of zo is, maar een voorwerp dat anderen kan helpen. Winnen zou ik vooral fijn vinden om het probleem meer aandacht te geven. De schrijfproblematiek waarvoor mijn Bal-Pen een oplossing vormt, is vandaag nog sterk onderbelicht.”