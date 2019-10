Braziliaanse dansgroep krijgt staande ovatie in Gentse Vooruit, maar wordt geweerd uit nachtclubs “We staan met het schaamrood op de wangen” Cedric Matthys

04 oktober 2019

18u40 1 Gent Een post van het Gentse cultuurhuis Vooruit zorgt voor opschudding op Facebook. In het bericht zegt de Braziliaanse dansgroep Bruno Beltrao/Grupo de Rua onterecht tegengehouden te zijn door de politie. Ook zou de toegang geweigerd zijn tot drie nachtclubs.

“Beschamend”. Zo omschrijft de Vooruit het relaas van Nixon Fernandes. De tourmanager van de Braziliaanse dansgroep Bruno Beltrao/Grupo de Rua doet er zijn beklag over de sfeer die in Gent heerst. “Nadat we in de Vooruit tweemaal voor een uitverkochte zaal hadden gestaan”, legt Fernandes uit, “wilden we een nachtje gaan stappen. Maar dat liep niet zoals gepland. Op weg van de Vooruit naar ons hotel werden we tegenhouden door de politie. We moesten allemaal onze paspoorten tonen.”

“Toen we meer verduidelijking vroegen, kregen we te horen dat we te traag stapten. Blijkbaar is dat al een reden om een groep jongeren tegen te houden om elf uur ‘s avonds. Voor een deel van de groep was dit voldoende om het voor bekeken te houden. De vibe in de stad was voor hen niet ok. Een groepje van drie ging wel nog op pad, maar dat hebben ze zich snel beklaagd. In maar liefst drie nachtclubs mochten ze niet binnen van de buitenwipper. Een blonde collega, die iets later aankwam, mocht daarentegen wel binnen. Een typisch voorbeeld van racial profiling.”

Geen alleenstaand geval

“Het is niet de eerste keer dat we horen van internationale groepen dat ze een club niet binnen mogen”, licht Mieke Dumon, communicatieverantwoordelijke van de Vooruit toe. “Meestal reizen ze echter door en laten ze het verhaal voor wat het was. Het is dan ook uitzonderlijk dat een tourmanager toch eens een statement maakt. We hebben dan ook gezamenlijk beslist om zijn post te delen met onze community. Gent staat gekend als een inclusieve en open minded stad, al is dat duidelijk niet helemaal waar. We proberen als Vooruit om de samenleving zoveel mogelijk te tonen op ons podium. Maar dan stap je de deur uit en is het mis patat. We staan met schaamrood op de wangen.” De Gentse politie wenste voorlopig niet te reageren.