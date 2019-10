Braziliaanse dansers hinderden verkeer, café dat hen weigerde krijgt GAS-boete Sabine Van Damme

14 oktober 2019

20u04 0 Gent De Brazilianen die hun beklag deden over de Gentse politie en het Gentse uitgaansleven, hebben niet het hele verhaal verteld. Dat blijkt uit een intern onderzoek van de politie. Dat ze gecontroleerd werden op straat had wel degelijk een reden. Maar om hen te weigeren in een danscafé is er geen enkel excuus.

Nixon Fernandes schreef een emotionele Facebookpost over wat zijn dansers van het gezelschap Bruno Beltrao/Grupo de Rua was overkomen in Gent. Die post werd gedeeld door cultuurhuis Vooruit, en werd zo heel wijd verspreid. Cengiz Cetinkaya (Groen) ging verhaal halen bij de burgemeester. “Laat mij duidelijk zijn, discriminatie en racisme horen niet thuis in deze stad”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Iedereen die een probleem ondervindt, raad ik aan om klacht in te dienen. Dat is in dit geval nog steeds niet gebeurd. Wel heeft iemand klacht ingediend bij Unia afdeling Gent. De politie heeft intussen wel een intern onderzoek gevoerd.”

“Wat blijkt: de groep is inderdaad gecontroleerd door het Overlastteam. De groep vertoonde haantjesgedrag, en stak tergend traag de straat over, waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang kwam. Dat deden ze dan nog niet eens op het zebrapad. Het O-team heeft de groep dus aangesproken, hun paspoorten gevraagd en die bekeken. Dat is geen discriminatie, dat is een reguliere controle in het kader van de openbare orde.”

Nightlife-plan

Wat betreft de weigering in drie danscafés, blijkt dat de Brazilianen zich slechts één naam van een zaak konden herinneren. “Bij die zaak is de politie nagegaan of de regelgeving op de portiersactiviteiten daar is gevolgd. Dat bleek niet het geval. Zaken die met een portier werken zijn verplicht om een camera op die portier te richten, elk incident te melden bij de politie en de horecacoach en te noteren in een logboek. Dat is dus allemaal niet gebeurd en de camera stond zelfs niet aan. Die uitbater krijgt dus een GAS-boete. Intussen is de politie nog steeds bezig om alle beelden van de 4 bewakingscamera’s die in de straat (de Overpoortstraat, red.) hangen te bekijken, om zicht te krijgen op de situatie, wat zich daar heeft afgespeeld, en welke de andere cafés waren. Dat is een arbeidsintensieve job. De politie voert overigens regelmatig controle uit op de regelgeving rond portiers, de laatste keer op 25 september. Er is bovendien een nieuw, toekomstgericht ‘nightlife-plan’ op komst, waarin ook aandacht zal zijn voor de problemen rond discriminatie en racisme.”