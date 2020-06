Brasserie tegenover stadhuis op de fles: “Slabakte al maanden” Jill Dhondt

03 juni 2020

15u39 5 Gent Brasserie Charles Quint op de Botermarkt is failliet gegaan, waardoor het pand op de Botermarkt opnieuw te huur staat. De verhuurder geeft aan dat het faillissement niet corona-gerelateerd is, de eigenaars van de zaak worstelden al langer om het hoofd boven water te houden.

Het pand op de Botermarkt heeft nogal wat verloop gekend de voorbije jaren. Het was lang de plek waar Tartuffe zat, gekend omwille van de café chantants die daar gehouden werden tijdens de Gentse Feesten. Acht jaar geleden ging die zaak echter op de fles, en kwam brasserie Mammelore in het pand terecht. Enkele jaren daarna kwam ook aan dat verhaal een einde en werd brasserie Charles Quint de nieuwe overbuurman van het stadhuis. Maar niet voor lang: sinds twee weken staat het pand terug te huur.

“Het vertrek van Charles Quint is niet-corona gerelateerd”, laat Björn Van Yper van brouwerij Haacht, verhuurder van het pand, weten. “De zaak slabakte al maanden voor de crisis, waardoor ze huurachterstand hadden opgebouwd. Uiteindelijk is de brasserie over de kop gegaan en zijn wij op zoek een nieuwe huurder. Wie dat zal zijn, weten we uiteraard nog niet, maar het is wel zeker dat het opnieuw een horecazaak zal worden. Het zijn geen gemakkelijke tijden, maar met de juiste uitbater en het juiste concept moet dat zeker lukken. Gent is een moeilijke stad, zeggen ze soms, maar ik geloof dat niet. De Gentenaar is kritisch, dat wel, maar als je die goed aanvoelt, kan je zaak bloeien. Maar om te slagen moet je meer dan je rolluiken opendoen.”