Brasserie Keizershof schenkt 1000 euro winst aan Een Hart voor Vluchtelingen: “We willen anderen helpen die het nog slechter hebben” Jill Dhondt

16 april 2020

18u39 0 Gent Voor elke bestelling die het Keizershof ontvangt op hun website, gaat een euro naar Een Hart voor Vluchtelingen. Een kleine duizend bestellingen later, kan de brasserie op de Vrijdagmarkt een eerste, mooi bedrag overmaken aan de vzw.

Het Keizershof is momenteel gesloten, maar afhalen kan wel nog via meerdere kanalen. Voor elke bestelling op de website, gaat een euro naar de vzw Een Hart voor Vluchtelingen. “We kozen om twee redenen om Een Hart voor Vluchtelingen te steunen”, zegt Lino Van Reeth, mede-zaakvoerder, samen met zijn broer Ward. “Enerzijds omdat we Marijke Pinoy goed kennen, een actrice die zich hard inzet voor de vzw, en anderzijds omdat we merken dat vluchtelingen snel vergeten worden.”

Hoewel het Keizershof als horecazaak zelf een lastige periode doormaakt, besloten de broers om zich toch in te zetten voor anderen. “Het is misschien een rare reflex om geld te geven aan een goed doel, als je zelf in de miserie zit, maar we beseffen dat die mensen het nog slechter hebben dan ons.” De actie van het Keizershof loopt nog tot wanneer het restaurant terug open mag.

Bestellen en steunen kan via de website van het Keizershof.