Brantano’s van Mariakerke en Lochristi worden overgenomen Sabine Van Damme

11 september 2020

15u08 12 Gent Brantano verdwijnt, maar de schoenenwinkels in de Staakskensstraat in Mariakerke en de Antwerpsesteenweg in Lochristi blijven wel bestaan. Het zijn 2 van de 40 Brantano-vestigingen die worden overgenomen door het Nederlandse vanHaren. De heropening is voor februari.

Sinds de bekendmaking van de sluiting van Brantano en de bijhorende superkortingen, worden de winkels gewoon geplunderd. Dat was de eerste dagen zo, maar ook vandaag staat er nog dagelijks een belachelijk lange rij mensen aan te schuiven om in Brantano binnen te geraken. Dat was vanmiddag nog maar eens het geval in Mariakerke. Die winkel blijkt nu te worden overgenomen door de Nederlandse schoenenketen vanHaren, net als de vestiging in Lochristi. Een acute schoenennood zit er dus niet aan te komen in Gent. Of het personeel aan de slag kan blijven, is nog niet bekend.