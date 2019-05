Brandweerzone Centrum oefent met ontploffing en brand aan het Kluizendok Jeffrey Dujardin

28 mei 2019

De brandweermannen van Brandweerzone Centrum hield vorige week een bijzondere oefening aan een baggerschip in het Kluizendok. De setting: tijdens onderhoudswerken in de machinekamer deed zich een explosie voor. Er ontstond een zware brand. Door de impact van de explosie viel ook iemand overboord en nog een ander zat opgesloten in de ‘hydraulic room’. Een heuse opgave dus, waarbij de brandweer samenwerkte met de Scheepvaartpolitie Oost-Vlaanderen. “Samen brachten we de oefening tot een goed eind!”, klonk het.