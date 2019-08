Brandweerzone Centrum houdt minuut stilte voor overleden collega’s Jeffrey Dujardin

12 augustus 2019

16u20 0

De brandweerpost Gent van Brandweerzone Centrum heeft maandag één minuut stilte gehouden voor hun twee collega’s die afgelopen weekend omkwamen bij een zware brand in Beringen. “Zonet werd het een minuut beklijvend stil in de hoofdkazerne”, klinkt het. “Ook de andere posten van onze zone staan vandaag of in de loop van de week stil bij het trieste gebeuren. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van de brand in Beringen, bij hun familie en bij de collega’s van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg.”