Brandweerpost Wondelgem verdwijnt en verhuist naar Evergem Nieuwe site wordt ook opleidingscentrum brandweermannen Joeri Seymortier

27 september 2019

10u20 0 Gent De brandweerkazerne van Wondelgem verdwijnt, en wordt vervangen door een nieuwe brandweerkazerne op het industriegebied Durmakker in Evergem. De nieuwe kazerne zal 24 uur op 24 bemand zijn met professionele brandweermannen. Ook de N9 Lievegem en de rand van Gent zijn dichtbij voor de nieuwe kazerne.

De gemeente Evergem verkoopt een lap grond van 6.000 vierkante meter aan de Brandweerzone Centrum, zeg maar de brandweer van Gent. Op de gronden wordt een nieuwe brandweerkazerne gebouwd die op termijn de beroepspost Wondelgem moet vervangen. “De brandweerkazerne in Wondelgem voldoet niet meer aan de eisen en het huurcontract loopt ook af”, zegt zonecommandant Wim Van Zele. “Met het perceel in Durmakker in Evergem is een goed alternatief gevonden voor de huidige post in Wondelgem. De nieuwe locatie kan een groot gebied dekken in geval van nood. Vanuit de nieuw te bouwen kazerne in Evergem kunnen we vlot aanrijden naar de Haven en de industriezones. Ook de N9 van Lievegem en Gent liggen vlakbij.”

Dertien kazernes

Brandweerzone Centrum is de hulpverleningszone die instaat voor achttien gemeenten in het centrum van Oost-Vlaanderen. De zone telt vandaag vier beroepsposten: de hoofdkazerne van Gent, de post Melle, de post Expo en de post Wondelgem. Die laatste wordt nu dus vervangen door de post Evergem. Er zijn in de brandweerzone ook nog negen vrijwilligersposten: Assenede, Deinze, Gavere, Lochristi, Melle, Nevele, Waarschoot, Zomergem en Zelzate.

Beste aanrijtijden

Burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem is blij dat er een brandweerkazerne op zijn grondgebied komt. “Het is voor onze gemeente een goede zaak dat er de komende jaren een vooruitgeschoven post van de brandweer op het bedrijventerrein Durmakker gebouwd zal worden”, zegt burgemeester De Maertelaere. “Wij hadden ook een locatie aan het Ovaal van Wippelgem naar voor geschoven, maar blijkbaar zijn de aanrijtijden vanuit Durmakker beter voor de zone. Brandweerzone Centrum levert vandaag al een prima dienstverlening. De bijstand van een groot professioneel korps is nodig voor een gemeente als Evergem, met veel gewestwegen en bedrijven op het grondgebied.”

680.000 euro

Evergem verkoopt het stuk grond voor 680.000 euro. Vandaag wordt het terrein enkel gebruikt als opslagruimte voor de gemeentediensten, maar daar worden alternatieven voor gezocht. Ooit had de gemeente Evergem het idee om in Durmakker een tweede containerpark te openen, maar die plannen zijn ondertussen begraven. “Het terrein wordt zelfs meer dan enkel een brandweerkazerne. In de toekomst zal de site ook gebruikt worden om opleidingen voor de brandweer te verzorgen. Echt een meerwaarde dat dit in onze gemeente zal gebeuren”, zegt burgemeester De Maertelaere nog.