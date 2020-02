Brandweermannen op yogamat voor Australische collega’s Cedric Matthys & Wouter Spillebeen

20 februari 2020

19u00 2 Gent Tom Callens (37) heeft samen met zijn Australische vriendin Molly Henderson (29) yogasessies georganiseerd bij de brandweerzone Centrum. De Gentse brandweerman kreeg in totaal bijna zeventig collega’s op de mat. De opbrengst van het initiatief gaat naar de Australische brandweer uit New South Wales.

Brandweermannen op yogamatten. Je ziet het niet elke dag. Toch slaagde Tom Callens (37) erin om zijn collega’s ertoe te verleiden. Zijn vriendin Molly Henderson (29) is afkomstig van Australië. Toen daar eind vorig jaar stevige bosbranden ontstonden, wou het koppel niet toekijken van aan de zijlijn. “Mijn vriendin is al langer yoga-instructrice”, zegt Callens. “We wilden hier dan ook iets me doen. Ons idee mondde uit in vijf sessies doorheen de week. Bijna zeventig collega’s namen deel. We hopen in totaal een kleine tweeduizend euro op te halen. Dat geld gaan we volgende week persoonlijk gaan overhandigen in Australië.” (lees verder onder de foto)

Ademhaling

Het koppel doneert de som aan het brandweerkorps van New South Wales. Zij opereren in de regio die het zwaarst getroffen is door de branden. Australië vaart er wel bij en de Gentse brandweermannen konden even volledig ontspannen. “De oefeningen speelden in op onze job”, legt Callens uit. “Zo gingen we vooral met de ademhaling aan de slag. Bij een brand draag je immers perslucht op je rug. Het is dan belangrijk dat je kalm blijft en niet te snel ademt.” Dat de collega’s de sessies konden smaken bleek uit de reacties. De meesten kunnen niet wachten op een nieuwe yogasessie.