Brandweer zoekt brandhaard in falafelrestaurant Wouter Spillebeen

04 augustus 2020

16u08 8

Gent In het populaire falafelrestaurant Hot Falafel in de Brusselsesteenweg in Ledeberg heeft de brandweer even moeten zoeken naar de brandhaard die voor heel wat rookontwikkeling zorgt. Het vuur is intussen onder controle.

De brandweer werd rond 15.40 uur opgeroepen naar de Brusselsesteenweg, waar een brand voor een hevige rookontwikkeling zorgde. Het vuur bevond zich in een achterbouw van een falafelrestaurant, maar door de rook was het voor de brandweerlui niet makkelijk om de brandhaard te lokaliseren. Intussen is het vuur onder controle en worden de bluswerken afgerond.

De bewoners van het appartementen boven het restaurant en hun hondje raakten buiten zonder zware verwondingen, maar drie personen werden intussen wel afgevoerd naar het ziekenhuis met rookinhalatie. Door de bluswerken is de Brusselsesteenweg afgesloten voor alle verkeer. Ook het tramverkeer is daardoor onderbroken.