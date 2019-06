Brandweer zet heel weekend de deuren open Wouter Spillebeen

22 juni 2019

17u02 20 Gent Naar jaarlijkse gewoonte zet de Gentse brandweerkazerne in de Roggestraat dit weekend de deuren open. Demonstraties, een ontdekkingstocht door de kazerne en verschillende vormen van animatie zijn een drukke trekpleister voor jong en oud.

Demonstraties zoals de simulatie van een keukenbrand, de horizontale evacuatie van een patiënt op het dak en een redding door het hondenteam staan garant voor spektakel. Wie meer wil leren over de werking van de kazerne, brandweerwagens doorheen de geschiedenis, de kledij van de brandweermannen of het belang van rookmelders, kan ook op het opendeurweekend terecht.

De verkenningstocht door de kazerne is nieuw. Iedereen kan op eigen tempo de binnenkant van het gebouw verkennen langs een aangeduid parcours. “Bezoekers ontdekken alles over hoe de brandweermannen en -vrouwen hun conditie in topvorm houden, hoe ze zichzelf beschermen na een zware brand, welke specialisaties ze uitoefenen, hoe technische hulpverlening werkt…”, aldus de brandweerzone.

Zaterdag zijn bezoekers welkom van 14 tot 18 uur en zondag van 10 tot 18 uur. Op de website van de brandweer kan u het volledige programma bekijken.