Brandweer vraagt inwoners Gent om ramen en deuren te sluiten na uitslaande brand Cedric Matthys

06 augustus 2020

08u12 16 Gent In de Kunstenaarsstraat in Sint-Amandsberg is donderdagochtend om iets na zeven brand uitgebroken in een woning. Vier bewoners werden naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand hangt er een rookgeur die op verschillende plaatsen in Gent te ruiken is.

“We krijgen momenteel meldingen van geurhinder over heel Gent binnen”, laat de woordvoerder van de brandweerzone Centrum weten. “De geur is afkomstig van een brand in Sint-Amandsberg. Omdat de wind zwak is, blijft de geur in de stad hangen. Wie er last van heeft, sluit het best ramen en deuren. Schakel ook de ventilatie van je auto uit.”

Brand onder controle

De oproep voor de brand kwam binnen rond kwart na zeven ‘s ochtends. Het ging om een uitslaande woningbrand in de Kunstenaarsstraat . Op het moment van de brand waren er vier personen in de woning aanwezig. De hulpdiensten moesten één iemand ter plaatse reanimeren, maar konden het slachtoffer levend overbrengen naar het ziekenhuis. Ook de drie andere slachtoffers kwamen in het ziekenhuis terecht. De brandweerzone Centrum meldt dat de brand intussen onder controle is.