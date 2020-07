Brandweer rukt uit voor rokende grill Wouter Spillebeen Wim Naert

21 juli 2020

23u06 0 Gent De Gentse brandweer is deze avond uitgerukt naar het kruispunt van de Sleepstraat en de Rodelijvekensstraat omdat er redelijk wat rookontwikkeling te zien was. Die bleek afkomstig te zijn van een grill in een restaurant.

De brandweer kreeg rond 18.30 uur een melding van rookontwikkeling en rukte uit. Het kruispunt aan Sluizeken werd even afgezet terwijl de spuitgasten controleerden wat er aan de hand was. Uiteindelijk hadden ze de situatie snel onder controle. De rook bleek afkomstig te zijn van de grill van een restaurant die overactief geworden was. Vrijwel meteen werd het kruispunt weer vrijgegeven.