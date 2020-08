Brandweer rukt uit voor mogelijk instortingsgevaar aan stadhuis Wouter Spillebeen Jill Dhondt

24 augustus 2020

18u37 0 Gent De brandweer is deze namiddag even uitgerukt naar de Hoogpoort, omdat er sprake was van een instortingsgevaar aan het Gentse stadhuis. Ze deden nazicht, maar daaruit bleek dat het niet nodig was om onmiddellijk in te grijpen.

Het vermoedelijke instortingsgevaar was aan een gebarsten schoorsteen ontstaan. De brandweer rukte met een ladderwagen uit en bekeek of er effectief sprake was van een onmiddellijk gevaar, maar dat bleek niet het geval te zijn. Het dak van het stadhuis wordt op dit moment vernieuwd en staat in de stellingen. De aannemer die die werken uitvoert, zal nu moeten bekijken of er ook aan de schoorsteen ingegrepen moet worden.