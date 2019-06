Brandweer rukt uit voor keukenbrand in Ledeberg Jeroen Desmecht

09 juni 2019

19u12 0 Gent De brandweer moest zondagavond uitrukken naar een keukenbrand op een appartementsgebouw langs de Brusselsesteenweg in Ledeberg. Bij het incident raakte niemand gewond. Even werd het gebouw geëvacueerd, maar aangezien het vuur vlug onder controle was, konden de bewoners al snel terug naar hun woning.

Brandweer en politie snelden rond 18 uur naar het appartementsgebouw langs de Brusselsesteenweg. In de keuken van een woning op het zesde had een elektrisch apparaat vuur gevat. De brand was snel onder controle, waardoor de evacuatie van het gebouw werd stopgezet. Naar alle waarschijnlijkheid was de oorzaak van de brand accidenteel.

De straat werd - vanaf het kruispunt met de R40 - over een lengte van enkele honderden meters afgezet in beide rijrichtingen. Tramlijn 2 werd onderbroken tussen de Brusselsesteenweg én het Zuid, én omgeleid via lijn 4.