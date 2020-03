Brandweer rukt uit voor afvalverbranding Cedric Matthys Sabine Van Damme

14 maart 2020

12u30 34 Gent In de Drongensesteenweg in Gent was er zaterdagmiddag heel wat brandweer te zien.

Na een oproep rukte de brandweer met meerdere wagens uit voor wat een klein incident bleek. Een bewoner stak in zijn tuin afval in brand met heel wat rook tot gevolg. “Dit raden we ten sterkste af", laat de Gentse politie weten. Op afvalverbranding staan fikse boetes.