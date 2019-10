Brandweer rukt uit naar de Quick, maar daar hadden ze de situatie al onder controle JDG

04 oktober 2019

16u31 3 Gent Brandweerlieden snelden vrijdagmiddag naar de Quick-vestiging in Sint-Denijs-Westrem nadat een friteuse daar vuur had gevat. Toen de hulpdiensten arriveerden, was het probleem gelukkig al opgelost.

De brand ontstond rond 12 uur in de keuken van de Quick-vestiging langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem. “Toen we toekwamen had het personeel de situatie al onder controle", klinkt het bij brandweerzone Centrum. Nadien bleven we nog even ter plekke om het risico op heropflakkering in te schatten. Dat gebeurde met een warmtemeter waarmee we broeihaarden kunnen situeren.”

De bewuste friteuse is nu even buiten gebruik. Bij het incident raakte niemand gewond: de zaak bleef dan ook gewoon open.