Brandweer rukt uit naar chemisch bedrijf in Gentse haven: “even noodplan vanwege prikkelende witte nevel, situatie ondertussen onder controle” Jeroen Desmecht

09 juli 2019

12u22 2 Gent De brandweer moest dinsdagochtend uitrukken naar Kronos, een chemisch bedrijf in de Gentse haven. “Bij reinigingswerken bleek dat er nog titanium tetrachloride, een chemische verbinding, aanwezig was in een stoombundel. Door de reactie met de vochtige lucht ontstond een witte prikkelende nevel”, klinkt het bij Kronos. “We hebben onmiddellijk gereageerd en de hulpdiensten ingeschakeld: de situatie is dan ook onder controle.”

De feiten gebeurden rond 8 uur ‘s ochtends tijdens onderhoudswerken bij één van de installaties op de site. Volgens het bedrijf bleek er nog titanium tetrachloride in één van de stoombundels te zitten toen die werd gereinigd. De stof reageerde met de vochtige lucht en veroorzaakte een witte, prikkelende nevel.



“We hebben het zekere voor het onzekere genomen en besloten om het noodplan af te roepen”, reageert Hugo Stas, woordvoerder van Kronos. “De hulpdiensten werden ingeschakeld. Ondertussen plaatste ons eigen interventieteam een watergordijn rond de stoombundel in kwestie. Op die manier konden we de verspreiding van de nevel stoppen. Er vielen geen gewonden en de situatie is ondertussen onder controle. Het noodplan is dan ook afgeblazen.”

De brandweer bleef nog even ter plaatse terwijl de stoombundels terug in de installatie werden geplaatst. “We gaan ze nu op een andere, meer complexe manier reinigen”, besluit Stas.