Gent

In de Toekomststraat in Sint-Amandsberg is donderdagochtend brand uitgebroken op de eerste verdieping van een rijwoning. De buren snelden ter hulp en blusten de eerste vlammen. Even later redde de brandweer twee bewoners uit de brand. “Eén van de slachtoffers moest gereanimeerd worden”, laat de brandweerzone Centrum weten.