Brandweer redt dak van boot Wouter Spillebeen en Sabine Van Damme

09 december 2019

21u20 0 Gent Een boot die verbouwd wordt aan de Nieuwevaart in Gent kreeg deze middag even last van de wind toen stukken golfplaat van het dak af vlogen. De brandweer bevestigde alle stukken weer.

De brandweer werd deze middag rond 13u opgeroepen naar de Nieuwevaart en de Gasmeterlaan. Een boot die er aangemeerd ligt en waarvan het dak gebouwd werd met golfplaten, was niet op de felle wind voorzien. Stukken van het dak gingen vliegen en belandden in het water. De brandweerlui visten de stukken op en maakten het dak dicht met stukken hout die in de boot aanwezig waren.