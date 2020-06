Brandweer raadt gebruik van onkruidbranders af: “In droge periodes is dat om problemen vragen” Wouter Spillebeen

24 juni 2020

16u58 6 Gent Het korps van Brandweerzone Centrum in Gent trekt aan de alarmbel omdat ze merken dat vorige maand een op de vijf branden verband hield met het gebruik van een onkruidbrander. “We roepen in de eerste plaats op om zulke verdelgers niet te gebruiken”, klinkt het. Voor wie dat toch doet, heeft de brandpreventieadviseur zeven veiligheidstips.

De brandweerzone bekijkt telkens welke oorzaken branden hebben en in de cijfers van mei staat een opmerkelijke uitschieter. Een op de vijf branden in de regio is veroorzaakt door een brander om onkruid te verdelgen of ontstond minstens door een situatie waar zo’n brander gebruikt werd. “In de maand juni verwachten we dat de cijfers in dezelfde lijn zullen liggen”, zegt Frank Samson, de brandpreventieadviseur van Brandweerzone Centrum. De branders brengen dus een groot risico met zich mee.

Schoffel

De brandweer zag al verschillende zaken in rook opgaan door de onkruidverdelgers, van bomen en gras tot carports en garagepoorten. “Op droog gras of naast tuinhuizen is er een groot risico, dus dan gebruik je die toestellen beter niet. In droge periodes is het gebruik van een onkruidbrander om problemen vragen. Sommigen leggen een tuinslang klaar, maar als het fout loopt, staat alles meteen in lichterlaaie. Dan kan je met een tuinslang niets meer uitrichten”, weet Samson.

Het advies tijdens de droge periodes is duidelijk: “Doe het niet. Gebruik liever een hark en schoffel het onkruid weg. Dat is veiliger en bovendien een gezonde work-out.”

Tips

Voor wie het toch niet kan laten om een onkruidbrander te gebruiken, heeft de brandpreventieadviseur de onderstaande veiligheidstips opgesteld.

1. Zorg voor blusmiddelen voor het geval dat ze nodig zijn: enkele emmers water, een aangesloten tuinslang…

2. Kies voor een elektrische onkruidverbrander in plaats van eentje op gas.

3. Het is voldoende om onkruid enkele seconden te verhitten. Brand de plantjes niet tot de grond toe weg. Al na enkele seconden barsten de cellen van de plant en droogt de plant uit. Vervolgens verkleurt de plant en sterft hij af. Het wegbranden van de plant herhaal je na een paar weken, zo verdwijnt het onkruid helemaal.

4. Hou voldoende afstand van struiken, gras, bladeren, hagen, tuinhuis, carport, garagebox en ventilatieopeningen. Het vuur kan immers het isolatiemateriaal tussen de muren in brand steken. Vuur kan zich trouwens ook onder de grond verspreiden, wees dus alert.

5. Hou rekening met de wind, die kan een gevaarlijk effect hebben tijdens het gebruik van een onkruidverbrander.

6. Laat het verbrande onkruid steeds goed afkoelen alvorens het opbergen.

7. Let op voor brandwonden en draag handschoenen.