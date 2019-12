Brandweer moet tussenkomen op Ledebergplein Sabine Van Damme

01 januari 2020

Overal in Gent werd na middernacht vuurwerk afgestoken, maar er werd ook massaal met bommetjes gegooid en op Ledebergplein werd zelfs gewoon brand gesticht. De brandweer moest ter plaatsen komen om te blussen.

Elk jaar is het dezelfde miserie. Jongeren die blijkbaar geen enkele vorm van gezond verstand bezitten gooien na middernacht bommetjes op straat, naar elkaar, naar voorbij rijdende auto’s, tegen voordeuren en in rioolputjes. Het begon al aan Portus Ganda, waar enkele grapjassen bommetjes gooide tussen het publiek, aan de voorkant van zwembad Van Eyck. Aan het rond punt in de Tolhuislaan stond een groepje jongeren bommetjes naar de voorbij rijdende auto’s te gooien, aan de Dampoort gebeurde hetzelfde. Op Ledebergplein werden verschillende hoopjes karton en vuilnis in brand gestoken, tot groot ongenoegen van de buurtbewoners, die de brandweer belden. Ploeg 4 was gelukkig paraat, en bluste de boel.