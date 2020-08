Brandweer krijgt meer dan 80 oproepen binnen na wolkbreuk Jill Dhondt Didier Verbaere

15 augustus 2020

21u50 30

Nadat een stortregen uitbrak omstreeks 20 uur vanavond kreeg de brandweer meer dan tachtig oproepen binnen. In de Hoogpoort is een schouw naar beneden gekomen en werd er wateroverlast vastgesteld. Even verderop is de schouw van het pand naast café Baraza in de Hoefslagstraat ook naar beneden gekomen door de hevige regenval. In Mariakerke is de werkplaats van bakkerij De Dapper ondergelopen. In de Steenhuisdreef in Drongen is de hele straat stevig onder water gelopen. Na een uurtje was het water weer weg, maar meerdere buren kregen wel water binnen in hun garage. Eén enkele buurtbewoner besloot er het beste van te maken en blies een flamingo op om te drijven op de ondergelopen straat.