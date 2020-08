Brandweer krijgt drie keer zoveel oproepen om wespennesten te verdelgen: “De hittegolf speelt zeker een rol” Cedric Matthys

14 augustus 2020

19u06 30 Regio De Brandweerzone Centrum heeft sinds vrijdag 1237 oproepen gekregen om wespen te verdelgen. Wie een aanvraag indient, moet hierdoor twee tot drie dagen wachten voor er een ploeg langskomt. “ We doen er alles aan om onze achterstand weg te werken”, laat woordvoerder Alissa Coessens weten.

Wie vandaag naar de Brandweerzone Centrum belt om een wespennest te laten verwijderen, moet even geduld hebben. Sinds vorige week vrijdag kreeg de brandweer maar liefst 1237 oproepen binnen. Dat is drie keer zoveel als vorig jaar. “Augustus is traditioneel een drukke maand", legt Alissa Coessens, woordvoerder van Brandweerzone Centrum, uit. “Bloemen produceren minder nectar, waardoor de wespen agressief worden. Daarnaast speelt de hittegolf een rol. We kenden een natte periode met daarna droogte. Veel larves komen massaal uit. Die combo zorgde voor een overvloed aan oproepen.”

Boosdoeners

Concreet moet je vandaag twee tot drie dagen wachten als je een nest wil laten verwijderen, waar de brandweer anders de dag zelf komt. “We doen er alles aan om onze achterstand weg te werken", zegt Coessens. “Vandaag (vrijdag, nvdr.) waren onze ploegen massaal op de baan. Van de 1237 oproepen staan er nu nog 132 open. Een huzarenklus als je weet dat we normaal gezien maximaal 600 oproepen per week verwerken.”

Ondanks de grote drukte is het geen probleem om alsnog een aanvraag in te dienen. Hiervoor gebruik je het best het e-loket op de website van de brandweerzone Centrum. “Denk wel goed na of het nest wel echt weg moet”, vult Coessens aan. “Enerzijds worden wespen te vaak gezien als boosdoeners terwijl ze wel degelijk belangrijke functies hebben. Ze doden muggen en bladluizen. Anderzijds is het poeder dat we gebruiken om de wespen te verdelgen niet zo onschuldig. Bijen en katten kunnen ervan sterven. Kortom: hangt het nest ergens achteraan in de tuin en stoort het niet, laat het dan gewoon hangen. Je doet er de natuur een plezier mee.”