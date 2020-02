Brandweer kreeg al meer dan 260 oproepen, en roept extra personeel op Wim Naert

09 februari 2020

17u34 0 Gent De Gentse brandweer heeft de handen meer dan vol met storm Ciara. Zone centrum kreeg al meer dan 260 oproepen binnen, en weet dat de piek van de storm nog moet komen. Er wordt extra personeel opgevorderd.

Pas rond 22 uur vanavond zou de storm op zijn sterkst door de regio razen. Toch kreeg de brandweer voor 17 uur al meer dan 260 oproepen te verwerken. “Er staat ons nog een zware avond en nacht te wachten, dus hebben we extra personeel opgeroepen”, zegt Steven Van Vooren, kapitein van Zone Centrum.

Tot nu ging het vaak om euvels zonder erg, zoals bomen die omvielen zonder huizen of auto’s te beschadigen. Die worden dan wel telkens zo snel mogelijk verzaagd en uit de weg gelegd. “We hebben ook al veel oproepen over bouwwerven gekregen, waar materiaal naar beneden komt”, aldus Van Vooren. “Soms kunnen we niks doen omdat we er niet bij kunnen met onze kraan, of omdat het gewoon te gevaarlijk is. Waar mogelijk beveiligen we de zaken uiteraard wel.”