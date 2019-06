Brandweer druk in de weer door felle windstoten: “Van de ene oproep naar de andere crossen” Jeroen Desmecht

08 juni 2019

15u26 0 Gent Brandweerlui in en rond het Gentse zijn momenteel drukbezet door het weer. Hevige windstoten zorgen voor veel loshangende takken. “We zijn al heel de voormiddag op pad, maar een wachtrij is er gelukkig niet.”

Het gaat vooral om overhangende takken, die een gevaar vormen voor weggebruikers en of woningen. “Het is crossen van de ene oproep naar de andere, maar voorlopig kunnen we het nog bolwerken", klinkt het.

Onder andere in De Gentstraat in Oostakker was één rijstrook deels afgezet, omdat enkele zware takken op de rijbaan dreigden vallen. Ook in de Watermuntweg (Merelbeke) en langs de Warmoezeniersweg (Gent), ter hoogte van de schaatspiste, was de brandweer deze voormiddag druk in de weer.

Korte brand in burgerbar Ketchup

Brandweerzone centrum moest zaterdagmiddag ook even uitrukken naar burgerbar Ketchup in Gent, niet ver van de Veldstraat in Gent. Daar zorgde een frietketel voor een brand, maar die was gelukkig snel onder controle.

Meer informatie volgt.