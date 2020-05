Brandweer blust zetel op terras aan Zuidpark, bewoners naar ziekenhuis Cedric Matthys

31 mei 2020

11u57 12 Gent De brandweer heeft vrij snel een ‘uitslaande woningbrand’ in de buurt van het Zuidpark onder controle gekregen. Daar was enige tijd een stevige rookpluim op een terras zichtbaar. Het bleek om een zetel te gaan die vuur had gevat. De twee kotbewoners werden met rookintoxicatie naar het ziekenhuis afgevoerd.



De rookpluim op het terras van de 8ste verdieping aan de Gustaaf Callierlaan was van ver te zien. Een meisje op het terras probeerde tevergeefs de brandhaard te blussen. “Wij kregen een oproep voor een uitslaande woningbrand binnen”, aldus Alisa Coessens van de brandweer. Dus snelden de interventieploegen ter plaatse. Met een ladderwagen kreeg de brandweer het probleem snel onder controle. Het bleek uiteindelijk om een zetel te gaan die vuur had gevat. Hoe de brand ontstond is niet duidelijk.