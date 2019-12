Brandweer bengelt in het reuzenrad Sabine Van Damme

19 december 2019

12u17 10 Gent Neen, er is niks aan de hand. De brandweer gebruikt het reuzenrad van de Gentse Winterfeesten elk jaar wel eens voor een oefening.

En elk jaar is het spectaculair om te zien, hoe die brandweermannen zich wagen aan halsbrekende toeren in de spaken van dat wiel. Voor het klimteam van de brandweer is dat uiteraard een speeltuin, en ‘halsbrekend’ is er voor hen niet bij. Zij weten perfect wat ze doen en zijn ook tot in de puntjes beveiligd. Voor de omstanders is het dus een leuke show, voor hen een leuke oefening.