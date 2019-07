Brandweer beantwoordt alle vragen over bijen op Facebook Wouter Spillebeen

15 juli 2019

16u51 4 Gent Morgen kan je via de Facebookpagina van Brandweerzone Centrum al je vragen stellen aan imkers en brandweermannen Bas en Sil over wespen, bijen, hommels…

“Veel mensen weten het verschil zelfs niet tussen een wesp en een bij”, zegt brandweerman Sil Van Hoorebeke in een filmpje op de pagina. Daarom organiseren ze dinsdagavond vanaf 19 uur een Facebook Live-sessie waarop iedereen vragen kan stellen over de “vliesvleugelige rakkers”. Vragen kunnen ook ingestuurd worden via een privébericht.

De brandweerzone houdt zelf ook bijenkasten op het dak van de hoofdkazerne.