Brandstichter aangehouden na brand in appartementsgebouw Wouter Spillebeen

31 augustus 2020

16u56 0 Gent De man die in de nacht van zaterdag op zondag een brand veroorzaakte in de bergruimte van een appartementsgebouw in Ledeberg is zondagochtend opgepakt. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen, dat de man liet aanhouden.

De brand ontstond in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 augustus in een opberghok van het appartementsgebouw aan het Centrumplein. Een 50-tal bewoners moest door de hevige rookontwikkeling geëvacueerd worden. Uiteindelijk vielen er geen gewonden en de brandweer had het vuur snel onder controle.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen. Al snel was duidelijk dat er sprake was van een “menselijke tussenkomst”. Zondagochtend al werd een verdachte opgepakt. “Het gaat om een 42-jarige man met de Tunesische nationaliteit zonder gekende verblijfplaats”, klinkt het bij het parket. “De man werd vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens opzettelijke brandstichting. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.”