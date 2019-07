Brandje in Woonzorgcentrum aan Sterre: verpleegkundig personeel voorkomt erger Sam Ooghe

Er heeft zondagavond een bescheiden brandje gewoed in Woonzorgcentrum Zilversterre op de Kortrijksesteenweg in Gent. Een attente ingreep van het verpleegkundig personeel voorkwam erger.

Een van de bewoners had een kookpotje te lang op het vuur laten staan, wellicht door vergetelheid. Het begon stevig te roken in de kamer, en er begon zelfs een beginnend brandje. De brandweer werd opgeroepen en de evacuatie werd begonnen, maar door het ingrijpen van het personeel was het vuurtje eigenlijk al geblust voor de aankomst van de brandweer. De pompiers kwamen de ruimte wel nog ventileren. De bewoonster werd in de ambulance gecheckt op longklachten, maar is er niet erg aan toe. Iedereen kan zondagavond dus rustig slapen in het WZC aan de Sterre.