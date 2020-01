Brandje in café Molotov snel onder controle Didier Verbaere

01 januari 2020

13u53 4

In Café Molotov aan de Voetweg in Gent zorgde een brandende airfryer, dat is een heteluchtfriteuse, voor rook en roetschade op Oudejaarsavond. De brandweer kwam ter plaatse en had de brand snel onder controle. De schade bleef beperkt.