Brandalarm tijdens afleggen van examen op Artevelde Hogeschool Jeffrey Dujardin

06 juni 2019

De studenten die donderdagochtend hun examens aan het afleggen waren aan de Campus Kantienberg, van Artvelde Hogeschool, kregen een onverwachte pauze. Rond 11 uur werden de studenten opgeschrikt door de branddeuren die sloten. De oorzaak? Een grote pot dat op vuur stond in de keuken en de afzuiginstallatie werkte niet naar behoren, waardoor het brandalarm afging. De studenten werden even geëvacueerd uit het gebouw. Maar zij konden een kleine tien minuten later al terug aan het werk.