Brand(je) snel onder controle Didier Verbaere

08 november 2019

22u57 0 Gent De brandweer van Gent rukte vrijdagavond om 22.15 uur uit naar de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg na een melding van een woningbrand. Maar de schade bleef beperkt en het vuur was snel onder controle.

“Een sigaret had een brandje gesticht in een woning maar het vuur was snel geblust. Er vielen ook geen gewonden”, zegt de Gentse politiewoordvoerder Matto Langeraert.