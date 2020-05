Brand in stapel gemalen hout snel onder controle Wouter Spillebeen Lieven Samyn

14 mei 2020

11u12 4 Gent In Hulsdonk in de Gentse haven is donderdagmorgen een brand uitgebroken in een loods met gemalen hout. De brandweerdienst van het bedrijf kreeg het vuur al na enkele minuten onder controle.

De uitslaande brand in de loods werd gemeld rond 10.10 uur. De pompiers van Brandweerzone Centrum rukten uit, maar de brandweerploeg van het bedrijf ging intussen de vlammen al te lijf en tien minuten later was de brand onder controle. Brandweerzone Centrum hielp nog met het nablussen.

De brand ontstond in een stapel van 200 tot 300 ton gemalen hout die op een verhoogd stuk grond lag. Om er zeker van te zijn dat elke brandhaard geblust is, moet het gemalen hout uit elkaar getrokken worden om elke warme plek te blussen.